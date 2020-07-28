Мэр Екатеринбурга анонсировал зачистку города от торговцев. «Это наше прошлое»

Сегодня Александр Высокиснкий провел рейд по Железнодорожному району Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал большую ревизию в городе, в результате которой из центральной части уральской столицы к 2023 году исчезнут объекты нестационарной торговли. Это стало ответом главы города на вопрос, заданный читателями URA.RU перед его рейдом в Железнодорожного район. По словам Высокинского, киоски в центре города уже сейчас заменяются торговыми точками на первых этажах зданий.

«Мы по итогам объезда Орджоникидзевского района решили сделать анализ, посмотреть, где законные киоски, где — незаконные. К сожалению, нам пришлось продлить контракты по киоскам [еще] на три года. Вышло у нас постановление правительства и мы будем в рамках него работать», — объяснил наличие киосков в городе мэр. Он также заявил, что после 2023 объекты НТО сохранятся только на окраине Екатеринбурга и на остановочных комплексах.

«Планов отказа от выноса киосков у нас нет. Этим надо заниматься. Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет. В Орджо у нас были сюжеты, когда продают фунфырики. Мы через это уже прошли. Это наше прошлое, к нему надо относиться с уважением, но надо двигаться дальше. На отдаленных территориях, на третьем кольце, киоски должны оставаться там, где они обслуживают остановочные комплексы», — резюмировал мэр.