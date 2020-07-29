Самый богатый депутат Екатеринбурга отправился в колонию

Олегу Кагилеву предстоит провести семь лет в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев, осужденный за взятку, проведет в колонии строгого режима семь лет. Таково решение апелляционной инстанции — об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. По доходам за 2018 год, Кагилев вошел в пятерку самых богатых народных избранников Екатеринбурга.

Кагилев еще в марте был признан виновным и приговорен к семи годами колонии, также суд лишил его права занимать должности на госслужбе на пять лет. Депутат обжаловал этого решение, но безрезультатно. «В отношении Кагилева приговор оставлен в силе, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Однако судьи пошли навстречу подельнику Кагилева Денису Шадрину (он выступал посредником во взятке). «Судебная коллегия по уголовным делам изменила ему приговор, исключив дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Поскольку решение апелляционной инстанции вступает в силу немедленно, в ближайшие дни Кагилева должны отправить к месту отбытия наказания. Где конкретно будет сидеть, пока не известно. В пресс-службе ГУФCИН по Свердловской области заявили, что не обладают информацией о том, куда будет этапирован Кагилев. По данным URA.RU, как «первоход», он, вероятнее всего, может оказаться в ИК-10 Екатеринбурга или ИК-46 в Невьянске.

Олег Кагилев проходил по делу о строительстве спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском: суд установил, что, будучи начальником областного управления капстроительтсва, он, при посредничестве Дениса Шадрина предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на тендере. Откат составил 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал.