ФСБ завела дело об экстремизме на жителя Кургана

Жителя Кургана обвинили в призывах к экстремизму за его публикации в соцсетях, направленные против сотрудников силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСБ.
«Со своей страницы в соцсети „ВКонтакте“ в одной из открытых социальных групп Кургана он разместил текстовый материал, побуждающий к физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве. Другие подробности не раскрываются.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет). В настоящее время 29-летний подозреваемый задержан. Он уже допрошен сотрудниками УФСБ. Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются.
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