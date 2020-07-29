ФСБ завела дело об экстремизме на жителя Кургана

29-летний курганец в соцсетях призывал уничтожать силовиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Кургана обвинили в призывах к экстремизму за его публикации в соцсетях, направленные против сотрудников силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

«Со своей страницы в соцсети „ВКонтакте“ в одной из открытых социальных групп Кургана он разместил текстовый материал, побуждающий к физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве. Другие подробности не раскрываются.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет). В настоящее время 29-летний подозреваемый задержан. Он уже допрошен сотрудниками УФСБ. Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются.