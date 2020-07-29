Моряк поможет главе Екатеринбурга навести порядок в мэрии

Мэр Екатеринбурга назначил советником замкомандира экипажа подлодки, которую неоднократно посещал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший замкомандира второго экипажа атомного подводного крейсера «Екатеринбург» (судно, подшефное властям уральской столицы) Александр Григорьев назначен советником главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Как сообщили источники URA.RU в городской администрации, Григорьев уже представлен сотрудникам мэрии. Информацию о его назначении агентству подтвердили в пресс-службе «серого дома».

«Действительно, Александр Григорьев назначен на должность советника [Высокинского]. Он будет заниматься организационно-аналитическими и общими вопросами», — говорится в сообщении. По словам собеседников URA.RU, на прежнем месте работы Григорьев среди прочего отвечал за кадровые вопросы. В этой связи в кулуарах мэрии появилось предположение, что его приход является предвестием больших перестановок в городской власти.

«Вероятно, в скором времени Григорьев заменит [начальницу кадрового департамента администрации Елену] Хазову, к которой накопились претензии. Непонятная ситуация с увольнением [вице-мэра по соцполитике Дмитрия] Баранова показывает, что в принятии серьезных решений она не помощник главе [города]. И логично поставить на ее место бывшего военного, способного на решительные действия», — объясняет инсайдер.

По словам другого источника, скорее всего, именно Григорьеву предстоит увольнять вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова (имеющего, по информации URA.RU, статусных покровителей в силовой среде), а также глав Кировского и Чкаловского районов — Александра Лошакова и Вячеслава Мишарина соответственно. Информация об их отставках обсуждается в городских структурах власти последние несколько месяцев. В пресс-службе горадминистрации отказались от комментариев по этой теме.