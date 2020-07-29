28 июля 2020

В Курганской области ослабляют карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, легкая атлетика, парк, лето, спорт, бег
Курганские спортсмены смогут заниматься на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Карантин в Курганской области станет слабее с 1 августа. Горожанам разрешат выходить на улицы для занятий спортом, сообщает местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Речь идет как об уличных тренировках, так и о занятиях командными видами спорта в спортивных залах и на стадионах», — говорится в telegram-канале оперативного штаба. Однако часть ограничений все равно будет действовать. К примеру, зрителям не разрешат посещать стадионы. Находиться там позволят только самим спортсменам.

Посещать спортивные секции уже было разрешено, но только тем, кто там занимается, отметил курганский глава управления физкультуры и спорта Александр Васильев. Теперь же для курганцев открываются спортзалы, стадионы и уличные спортплощадки, объяснил чиновник.

Тем не менее, 29 июля прирост числа больных коронавирусом в Курганской области составил 36 человек. Это снижает шансы региона на более значительное ослабление карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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