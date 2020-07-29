Курганская область теряет шансы на скорую отмену карантина

Всего в регионе подтвердили 2199 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 29 июля подтвердились 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Коэффициент распространения инфекции в регионе не опускается ниже 0,8, что не дает ввести новые послабления ограничений

«На 29 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 36 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 11 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах и Шадринске.

Согласно данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции в регионе был 0,89. Пока область находится на раннем этапе снятия ограничений, чтобы перейти на следующий этап, данный коэффициент должен продержаться ниже 0,8 больше четырех дней подряд. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего в регионе с начала эпидемии заболели 2199 человек. Из них: 1502 человека выздоровело, девять — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.