Работодателям хотят платить за трудоустройство выпускников

За прием на работу выпускников предлагают платить до трех МРОТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Работодателям, принимающим на работу выпускников 2020 года, предложили выплачивать субсидии в размере до трех МРОТ. С данной инициативой директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин обратился в письме к заместителю министра труда и социальной защиты РФ Елене Мухтияровой.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», — приводит содержание обращения RT. Однако получить такую субсидию работодатель сможет только в случае, если выпускник проработает на полученной должности не менее года, говорится в письме. Выплаты предполагается начислять на каждого трудоустроенного выпускника.

По мнению Семина, это позволит выпускникам быстрее найти работу в непростых условиях. Он обращает внимание на то, что на фоне пандемии коронавируса ситуация на рынке труда заметно ухудшилась — вырос уровень безработицы. Согласно инициативе, субсидии будут выплачиваться организациям, которые работают в приоритетных для импортозамещения отраслях экономики.

В июне уровень безработицы в России на фоне пандемии достиг 6,3%. В мае он составлял 6,1%. Так, число безработных увеличилось на сто тысяч человек. За месяц число обращений в службу занятости составило 600 тысяч человек, передает портал «Дни.ру».

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