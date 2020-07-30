Миллиардер Фридман конкурирует за «Водоканал» Екатеринбурга

На концессию ЕМУП «Водоканал» претендуют как минимум три крупных игрока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Росводоканал» (соучредитель — миллиардер, глава набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман) включилась в борьбу за одно из ключевых городских предприятий Екатеринбурга — ЕМУП «Водоканал», сообщили источники URA.RU в городских структурах власти. По информации агентства, представители структуры вышли на руководство города и провели предварительные консультации с первым вице-мэром Александром Ковальчиком.

«В последнее время к Ковальчику очень часто заходят по этому вопросу [концессии „Водоканала“]. „Альфа“ ведет переговоры пока неофициально — запросов от них не поступало», — рассказал источник агентства в «сером доме». Собеседник URA.RU, близкий к руководству «Водоканала», так же отмечает, что пока на предприятие не поступало официальных запросов от «Росводоканала». В пресс-службу мэрии Екатеринбурга направлен запрос на комментарий.

Представитель «Росводоканала» в разговоре с корреспондентом заявил, что в компании связывают развитие «с расширением взаимовыгодного сотрудничества с администрациями муниципалитетов РФ». «Подтверждением заинтересованности «Росводоканала» в отношении такого партнерства могут являться либо факт участия компании в конкурсе, либо поданная частная инициатива на право заключения концессионного соглашения. До этого момента любая иная информация не может расцениваться как подтверждение каких-либо намерений со стороны ГК «Росводоканал», — прокомментировали в компании.

Ранее URA.RU писало об интересе к концессии со стороны «Российских коммунальных систем» (принадлежит структурам ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). И «РКС», и «Росводоканал» уже присутствуют на Урале. Компании на правах концессионера занимаются водоснабжением в Пермском крае и в Тюмени соответственно.

Вопрос о приватизации «Водоканала» или передачи его в концессию — ключевой в екатеринбургской политике. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно заявлял, что МУП должен остаться в собственности города. Однако контролирующий часть гордумы авторитетный бизнесмен (третий претендент на концессию) не оставляет претензий на потенциально прибыльный актив, оказывая давление на «серый дом» через депутатов.