В Курганской области безработица выросла в три раза

Количество безработных в службе занятости региона за год увеличилось почти на 10 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уровень зарегистрированной безработицы в Курганской области за год вырос в 2,75 раза. За месяц количество безработных в регионе выросло на 3630 человек. Такие данные указаны в июльском отчете областного Главного управления по труду и занятости населения.

На 1 июля в регионе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,4% (16095 человек) от численности рабочей силы. В аналогичный период 2019 года этот уровень равнялся 1,6% (6200 человек). Социолог Сергей Ширяев связал такой рост с ограничениями, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Социолог отметил, что похожая ситуация по всей России. «Многие мелкие предприниматели не выдерживают арендной нагрузки и закрываются. Хотя они уже могут торговать, но у них уже не получается платить аренду», — объяснил он URA.RU. Также Ширяев добавил, что представителям малого бизнеса приходится закрываться из-за падения реальных доходов населения и снижения покупательского спроса.

«Безработный — это человек, который будет недоволен властью и ситуацией в стране», — объяснил социолог опасность роста безработицы. Он добавил, что руководство страны пытается поддерживать бизнес, но меры правительства не всем подходят, а некоторые не сразу оказывают положительный эффект.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов не смог оперативно прокомментировать ситуацию и попросил URA.RU направить запрос. Редакция его направила.

Значительный рост безработицы в регионе начался в мае. В апреле безработных было 6114 человек, а в мае уже 8879. Из-за угрозы распространения коронавируса в апреле областные власти приостановили деятельность многих организаций, после чего безработных стало больше.