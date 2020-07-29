29 июля 2020

В центре Екатеринбурга чиновники блокируют стройку VIP-бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые ЖК в районе улиц Горького-Розы Люксембург. Екатеринбург, въезд, забор
Власти Екатеринбурга отказали застройщику в изменении статуса участка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Городская комиссия по землепользованию и застройке отклонила просьбу крупной строительной компании «Брусника» (соучредитель — бизнесмен Алексей Круковский, имеющий, по информации агентства, покровителей в областной власти). Бизнесмен просил разрешить строительство жилой недвижимости на ул. Розы Люксембург. Об этом URA.RU сообщили несколько участников закрытого совещания.

«Брусника» просила мэрию изменить назначение участка с Ц-1 (общественно-деловая зона: торговая недвижимость, объекты культуры, здравоохранения, образования) на Ц-2 (среди прочего позволяет возводить жилые дома до 16 этажей). «В соответствии с мастер-планом территории планируется размещение объектов иной конфигурации, нежели определенных зоной Ц-1», — говорится в обосновании предложения.

Объясняя отказ, комиссия отметила, что, поскольку участок находится в центре, он правильно отнесен к зоне Ц-1. В администрации также объяснили, что намерение застройщика возвести объекты, не соответствующие действующим параметрам, не может служить основанием для изменения зонирования участка. В пресс-службу «Брусники» отправлен запрос на комментарий. К моменту публикации ответ на него не поступил.

«Брусника» хотела изменить статус выделенного участка, чтобы иметь возможность застроить его
Фото: скрин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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