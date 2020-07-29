В центре Екатеринбурга чиновники блокируют стройку VIP-бизнесмена

Городская комиссия по землепользованию и застройке отклонила просьбу крупной строительной компании «Брусника» (соучредитель — бизнесмен Алексей Круковский, имеющий, по информации агентства, покровителей в областной власти). Бизнесмен просил разрешить строительство жилой недвижимости на ул. Розы Люксембург. Об этом URA.RU сообщили несколько участников закрытого совещания.
«Брусника» просила мэрию изменить назначение участка с Ц-1 (общественно-деловая зона: торговая недвижимость, объекты культуры, здравоохранения, образования) на Ц-2 (среди прочего позволяет возводить жилые дома до 16 этажей). «В соответствии с мастер-планом территории планируется размещение объектов иной конфигурации, нежели определенных зоной Ц-1», — говорится в обосновании предложения.
Объясняя отказ, комиссия отметила, что, поскольку участок находится в центре, он правильно отнесен к зоне Ц-1. В администрации также объяснили, что намерение застройщика возвести объекты, не соответствующие действующим параметрам, не может служить основанием для изменения зонирования участка. В пресс-службу «Брусники» отправлен запрос на комментарий. К моменту публикации ответ на него не поступил.
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