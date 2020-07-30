В школьную форму хотят включить популярную у молодежи одежду

Кофты должны соответствовать определенным стандартам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Учащимся могут разрешить носить толстовки в качестве школьной формы. Этот популярный у молодежи элемент одежды включили в предварительный стандарт для школьников, разработанный по поручению Минпромторга.

«Толстовки могут получить статус школьной формы», — сообщает газета «Известия». При этом одежда должна соответствовать определенным требованиям. Ткань должна быть дышащей, должна впитывать и удерживать влагу, а также не садиться после стирки. Также запрещено ношение кофт с изображениями асоциальной символики и незаконной пропаганды. На одежде не должна присутствовать травмирующая фурнитура.

Предварительный национальный стандарт, который носит рекомендательный характер, будет принят в ноябре. Решение о ношении толстовок в качестве школьной формы будет приниматься в самих учебных заведениях.

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