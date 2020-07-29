29 июля 2020

В Челябинске горит недостроенный отель. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Челябинск, пожар
Дым от пожара видно в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 30 июля загорелся недостроенный отель — один из объектов, который собирались сдать к саммитам ШОС и БРИКС. О пожаре на перекрестке улиц Труда и Свободы URA.RU сообщили очевидцы.

«Горит стройка, едут пожарные», — говорят очевидцы. Черный дым от пожара видно с центра Челябинска. В пресс-службе ГУ МЧС по региону пообещали дать комментарий позже.

Недостроенный объект в 2017 году выкупил бизнесмен Олег Лакницкий, руководитель фирм «Магнитострой» и «Гринфлайт». Недострой он выкупил по просьбе Бориса Дубровского, руководившего тогда областью. Лакницкий обещал построить новую гостиницу к саммитам ШОС и БРИКС. Саммиты отменили из-за пандемии COVID-19. Телефон Лакницкого не отвечает. Отель он обещал сдать в конце года.

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Пожар на стройке Лакницкого. Челябинск
Фото: Читатель УРА.РУ
Пожар на стройке Лакницкого. Челябинск
Фото: Читатель УРА.РУ
Пожар на стройке Лакницкого. Челябинск
Фото: Читатель УРА.РУ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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