Пермские салоны красоты ушли в подполье из-за карантина

Салоны красоты в Перми массово ушли в теневой бизнес из-за пандемии коронавируса. Об этом на встрече с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Еленой Дыбовой рассказала основатель и директор салона красоты «Эгоист» Юлия Нуриева. По ее словам, из-за карантина персонал, работавший в индустрии, подался в самозанятые и осуществляет свою деятельность нелегально.
Теперь, пояснила она, нелегалы «демпингуют по ценам» и ставят под угрозу здоровье клиентов, поскольку контролирующие органы их не проверяют. «В период карантина мой салон был закрыт [контролирующие органы] идут проверять и видят — да, мы не работаем. А рядом [с моим салоном] точно такой же салон, но за закрытыми дверями. Они нигде не зарегистрированы, соответственно, их никто не проверяет. Сейчас в нашей сфере „надомников“, нелегалов очень много», — сказала Нуриева.
Дыбова признала, что это проблема, «о которой сейчас говорят все регионы». По словам вице-президента ТПП РФ, в пятницу, 31 июля, члены палаты намерены обсудить ее на встрече с Роспотребнадзором. ТПП РФ также готовит обращение вице-премьеру правительства РФ Андрея Белоусова.
Из-за угрозы распространения коронавируса многие организации в Пермском крае прекратили свою работу в начале апреля, когда власти ввели режим строгой самоизоляции. В середине мая режим ограничений был смягчен — салонам красоты разрешили оказывать услуги с соблюдением необходимых мер безопасности.
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