Губернатор Шумков меняет главу в пригороде Кургана

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев может покинуть свой пост, став депутатом облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смена власти готовится на родине губернатора Вадима Шумкова в Варгашинском районе, который находится в получасе езды от Кургана. Если нынешний руководитель Валерий Яковлев пройдет в облдуму, он покинет пост, а район может возглавить выходец из другого региона, который прибудет по приглашению Шумкова. Таким мнением с URA.RU поделились инсайдеры.

По их словам, район является перспективным, поскольку находится рядом с Курганом. Рядом есть железная дорога, проходит федеральная трасса. В район переезжает все больше курганцев. «Здесь есть, где развернуться. У района все козыри — там и статус моногорода, и территории опережающего развития, строится индустриальный парк. Работает крупнейшее дорожное предприятие с удобным расположением на трассе», — поделился один из источников.

По мнению другого инсайдера, Яковлев, который 14 лет возглавлял район, на хорошем счету у местных элит. Но не в полной мере поддерживается населением. «Есть напряжение у местных. Люди заточены на активные изменения, а их нет. Есть запрос на смену власти», — считает источник. Он уверен, что для соблюдения баланса областные власти договорились с действующим главой Яковлевым. Ему предоставят место в думе и помогут выиграть выборы, взамен поставят своего человека.

Политолог Андрей Шуклин также считает, что в Варгашинском районе появится приглашенный из соседнего региона человек. «Шумков, думаю, пожелает сделать свой родной район образцово-показательным. Для этого необходим проверенный и надежный человек», — сказал Шуклин.

В разговоре с URA.RU Валерий Яковлев сообщил, что если пройдет в облдуму, то временно исполнять обязанности главы будет его первый зам Марина Ошнурова. А кто потом возглавит район, будут решать районные депутаты из числа кандидатов, подавших документы на конкурс.

Получить оперативный комментарий в правительстве региона агентству не удалось. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос.