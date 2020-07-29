Тюмень планирует стать крупнейшим поставщиком молока в УрФО

В Ялуторовске (Тюменская область) был запущен завод по производству сухого молока мощностью до 250 тонн сырья в сутки. Об этом сообщила пресс-служба АО «Данон Россия». Совместный инвестпроект компании и правительства Тюменской области позволит региону выйти на новые рынки сбыта и занять ведущие позиции на Урале.
«Работа нового цеха на МК „Ялуторовский“ позволит поставлять высококачественное сухое молоко на внешний российский рынок и, тем самым, способствовать сокращению импорта сухого молока в Россию,» — заявил генеральный директор «Danone Россия» Чарли Капетти.
Губернатор Тюменской области Александр Моор, который в онлайн-режиме следил за церемоний открытия завода отметил, что инвестпроект по строительству производства удалось реализовать несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.
«Запуск производства сухого молока — решение не только своевременное, но и очень перспективное, поскольку развитие молочного животноводства — один из приоритетов для АПК нашего региона», — пояснил он во время своего выступления.
По его словам, производство сможет перерабатывать до 9 тыс. тонн сырого молока, поставщиками которого станут тюменские фермеры. Это позволит предприятию выйти на новые российские и зарубежные рынки.
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