29 июля 2020

В Кургане нашли незаконную свалку с отходами птицефабрики. Жители задыхаются

© Служба новостей «URA.RU»
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На курганской свалке обнаружены отходы птицефабрики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители частного сектора в районе Кировского моста пожаловались на запах разложения с незаконной свалки. Там были обнаружены отходы с птицефабрики с эмбрионами, которые недавно вывезли с несанкционированного места, но запах остался. Об этом местные жители рассказали журналисту URA.RU.

На месте после вывоза основной массы биоотходов (яиц и эмбрионов цыплят) еще остался мусор. «Большую часть отходов вывезли не так давно, но видимо это вся гнилостная масса впиталась в почву. В то время как раз стояла жаркая погода. Сейчас при смене ветра в близлежащих домах можно ощутить запах», — пояснил местный житель.

Другой курганец добавил, что по его наблюдениям никто не выяснял — какая организация вывезла на свалку биоотходы. «На коробках было название птицефабрики. А в скорлупе видны эмбрионы, то есть навряд ли яйца были из магазина. Хотя понятно, что коробки могли быть хоть откуда», — поделился мужчина.

На свалке при этом стоит стойких запах, который вызвал у журналиста агентства резь в глазах. Позднее ощущение недомогания усилилось. Один из медиков прокомментировал URA.RU, что запах сероводорода опасен для организма. «При высоких концентрациях может привести к смерти. И стоит учитывать, что к запаху сероводорода человек может привыкнуть и не ощущать его, но негативное воздействие останется», — уточнил врач.

О появлении отходов птицефабрики ранее появлялась информация в курганских пабликах и в СМИ. В администрацию Кургана, управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора направлены запросы. На момент публикации ответы не получены.

Незаконную свалку с отходами птицефабрики обнаружили курганцы в районе Кировского моста
Фото с соцсети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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