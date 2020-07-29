29 июля 2020

В суде раскрыли подробности коррупции в свердловском главке МВД. Допрошен армянский священник

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, крест, оганнисян аристакес, отец аристакес
Настоятель армянской церкви в Екатеринбурге стал одним из свидетелей по делу о взятке генерала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Октябрьском суде Екатеринбурге, где рассматривается дело бывшего замглавы свердловского ГУ МВД генерала полиции Владимира Романюка, стали известны подробности получения им взятки. В ходе допроса свидетеля, настоятеля армянской церкви в Екатеринбурге Гарика Оганесяна, выяснилось, что местом встречи фигурантов уголовного дела был храм на улице Белинского. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Благодаря священнику состоялось знакомство генерала и екатеринбургских армян-бизнесменов Петроса Галустяна и Самвэла Мартиросяна, которые, по версии следствия, дали Романюку взятку за покровительство их бизнесу — игровому салону на ул. Куйбышева, 139 в Екатеринбурге. Связующим звеном стал предприниматель из Москвы Артур Симонян. «Симонян — мой дальний родственник, — рассказал Оганесян. — Галустян и Мартиросян — мои прихожане. Я их познакомил».

По версии следствия, именно Симонян попросил затем московского полицейского Сергея Глущенко помочь екатеринбургским армянам наладить контакт с Владимиром Романюком (Глущенко и Романюк когда-то вместе работали в органах полиции Москвы). В результате переговоров армяне передали миллион рублей (500 тысяч для Романюка и столько же для Глущенко) за решение вопроса о беспрепятственной работе салона игровых автоматов.

Судебное заседание по Романюку и Глущенко. Необр
Вместо кабинета начальника Романюк сидит теперь на скамье подсудимых
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также суд допросил экс-начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Бердникова (сын бывшего начальника кадровой службы главка генерал-майора Виктора Бердникова) и экс-сотрудника этого управления Максима Кадникова. Оба они вспомнили детали рейда в салон на Куйбышева, 139, когда из него вывезли около 20 игровых автоматов (за возврат этого оборудования Романюк и Глущенко запросили с армян-бизнесменов еще 300 тысяч рублей, но не смогли решить вопрос).

Генерал-майор полиции Владимир Романюк был задержан в Москве в октябре 2018 — показания на него дал Эдуард Воронин (на тот момент руководитель ОЭБиПК — отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга). Сразу после задержания Романюк признался в получении взятки в 1,3 млн рублей, за что вместо СИЗО получил домашний арест. Воронин на днях был приговорен к пяти годам условно за превышение полномочий.

Судебное заседание по Романюку и Глущенко. Необр
Процесс по делу Романюка-Глущенко в Октябрьском суде Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Судебное заседание по Романюку и Глущенко. Необр
Допрашивают Индру Габбасову, которая работала в феврале 2016 администратором игрового салона
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Судебное заседание по Романюку и Глущенко. Необр
Ведет процесс судья Ольга Панфилова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Судебное заседание по Романюку и Глущенко. Необр
Объем дела составил 24 тома
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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