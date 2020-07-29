В морге Екатеринбурга раскрыли сложности работы в эпидемию COVID

Тела умерших порой негде хранить Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге выросло число умерших, в том числе — от коронавируса. Патологоанатом одного из моргов Екатеринбурга рассказал URA.RU на условиях анонимности, что в дни, когда стояла аномальная жара, трупы в мешках приходилось складывать прямо на гранитный пол под кондиционер.

«Обычно у нас было шесть, а тут 50 трупов прислали в понедельник [в середине июля]», — обозначил собеседник агентства масштабы проблемы, которая усугубилась нехваткой персонала. «Мы [за день] вскроем 9-10, вернемся на следующее утро, а тут еще больше. Конечно, очередь сформировалась. Мы пытались эти тела сохранить», — продолжил он. Патологоанатом рассказал, что тела были вынуждены складывать в траурный зал, который пустует, пока прощания из-за эпидемии запрещены. «Там есть кондиционеры, гранитная плитка охлаждает достаточно хорошо. Плюс каждое тело находится в закрытом целлофановом пакете, накрытом ветошью, пропитанной мощным дезсредством», — перечислил он предпринятые для сохранения тел средства. Собеседник агентства уточнил, что после того, как спала жара, поток умерших снизился. К тому же удалось договориться с другими моргами и переправлять тела туда в случае нехватки мест.

Также патологоанатом сообщил, что точный диагноз умерших могут не узнать даже родственники покойного. «Мы у всех умерших берем пробу на коронавирус и отправляем ее на экспертизу, потому что прижизненные могут теряться, долго до нас доходить», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в случае, когда диагноз не уточнен, при выдаче тела пишут «респираторный дистресс-синдром и пневмония, вызванная другим неуточненным возбудителем». При этом родственникам сообщать окончательный диагноз в морге не обязаны. «Когда мы получаем вирусологическое подтверждение, мы можем в течение 45 дней справку поменять и в Облстат отправить с правильным диагнозом», — добавил патологоанатом. В то же время он заверил, что никто не скрывает случаи заражения коронавирусом.

Собеседник агентства пожаловался, что сотрудники морга работают до позднего вечера, страдая в санитарных костюмах из-за жары. «Хочу призвать население вернуться к ограничительному режиму. Пока не будет разобщена человеческая масса, все будет продолжаться», — отметил он. Патологоанатом высказал уверенность, что карантинные меры в регионе были сняты слишком рано.

Согласно официальной статистике, на 30 июля от коронавируса в Свердловской области умерло 264 человека. За сутки зафиксировано 215 новых случая заболевания, всего в регионе выявлено 20 237 заболевших.