29 июля 2020

В Екатеринбурге — «антирекорд» по числу смертей от коронавируса. КАРТА очагов заражения

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Столько умерших от COVID никогда не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 215 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 20 237 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За минувшие сутки зарегистрировано «рекордное» число смертей от коронавируса — 13.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144), Арамильского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Тавдинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Тринадцать смертей от COVID за сутки — это максимальное значение за все время пандемии. Близкие к этому цифры фиксировались в регионе 10 июля (10 умерших), 25 июля (11 человек), а также 14 и 17 июля (по 9 скончавшихся). За все время от коронавируса умерло 264 свердловчанина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня составляет 0,91 (заболеваемость снижается за счет уменьшения числа новых случаев COVID в последние дни).

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области
Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Состояние 150 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 132 находятся в реанимации, в том числе 75 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 746 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 624 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 16 375 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

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В Свердловской области вновь растет заболеваемость COVID

По данным санитарных врачей (сводка за 29 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (12781), в Нижнем Тагиле (1107), Первоуральске (519), Верхней Пышме (509), Березовском (376) Ревде (271), Каменске-Уральском и Каменском районе (244), Реже (включая район — 235), Нижнесергинском районе (232), Невьянске (219), Полевском (175), Асбесте (168), Красноуфимском районе (159), Краснотурьинске (154), Серове (152), Артемовском (144), Белоярском районе (139), Кировграде (136), Ирбите (вместе с районом — 133), Арамили (121), Камышловском районе (119), Среднеуральске (119), Сысерти (114), Туринске (112), Алапаевске (с учетом районе — 91), Кушве (90), Верхотурье и Горноуральском городском округе (89), Верхней Салде (74), Талицком районе (69), Дегтярске (67), Североуральске (62).

Шестьдесят случаев заболевания выявлено Сухом Логу, 59 — в Богдановиче, 54 — в Красноуральске, 46 — в Тавде, по 41 — в Артинском районе и Ачите, по 37 — в Верхнем Тагиле и Шале, 35 — в ЗАТО Свободный, 33 — в Нижней Салде, по 32 — в Верхнем Дуброво и Слободо-Туринском районе, 31 — в Пышминском районе, 30 — в Нижней Туре, 26 — в Качканаре, 25 — в Бисерти, 22 — в Тугулыме, по 21 — в Верхней Туре и Ивделе, по 19 — в Карпинске и Новой Ляле, 17 — в Байкалово, 13 — в Староуткинске, по 10 — в Сосьве и поселке Уральский, девять — в Верхнейвинском, восемь — в Рефтинском, семь — в Волчанске, шесть — в поселке Малышева, два — в Гарях, один — в Пелыме, 74 — в других свердловских ЗАТО.

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