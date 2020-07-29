Столько умерших от COVID никогда не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 215 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 20 237 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За минувшие сутки зарегистрировано «рекордное» число смертей от коронавируса — 13.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144), Арамильского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Тавдинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Тринадцать смертей от COVID за сутки — это максимальное значение за все время пандемии. Близкие к этому цифры фиксировались в регионе 10 июля (10 умерших), 25 июля (11 человек), а также 14 и 17 июля (по 9 скончавшихся). За все время от коронавируса умерло 264 свердловчанина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня составляет 0,91 (заболеваемость снижается за счет уменьшения числа новых случаев COVID в последние дни).

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Состояние 150 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 132 находятся в реанимации, в том числе 75 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 746 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 624 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 16 375 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 29 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (12781), в Нижнем Тагиле (1107), Первоуральске (519), Верхней Пышме (509), Березовском (376) Ревде (271), Каменске-Уральском и Каменском районе (244), Реже (включая район — 235), Нижнесергинском районе (232), Невьянске (219), Полевском (175), Асбесте (168), Красноуфимском районе (159), Краснотурьинске (154), Серове (152), Артемовском (144), Белоярском районе (139), Кировграде (136), Ирбите (вместе с районом — 133), Арамили (121), Камышловском районе (119), Среднеуральске (119), Сысерти (114), Туринске (112), Алапаевске (с учетом районе — 91), Кушве (90), Верхотурье и Горноуральском городском округе (89), Верхней Салде (74), Талицком районе (69), Дегтярске (67), Североуральске (62).

Шестьдесят случаев заболевания выявлено Сухом Логу, 59 — в Богдановиче, 54 — в Красноуральске, 46 — в Тавде, по 41 — в Артинском районе и Ачите, по 37 — в Верхнем Тагиле и Шале, 35 — в ЗАТО Свободный, 33 — в Нижней Салде, по 32 — в Верхнем Дуброво и Слободо-Туринском районе, 31 — в Пышминском районе, 30 — в Нижней Туре, 26 — в Качканаре, 25 — в Бисерти, 22 — в Тугулыме, по 21 — в Верхней Туре и Ивделе, по 19 — в Карпинске и Новой Ляле, 17 — в Байкалово, 13 — в Староуткинске, по 10 — в Сосьве и поселке Уральский, девять — в Верхнейвинском, восемь — в Рефтинском, семь — в Волчанске, шесть — в поселке Малышева, два — в Гарях, один — в Пелыме, 74 — в других свердловских ЗАТО.