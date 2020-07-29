У Захара Прилепина особая миссия в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Новая партия «За правду!» писателя Захара Прилепина начала активно конкурировать на электоральном поле «Справедливой России» в регионах. В том числе в Челябинской области, где в сентябре пройдут выборы в Заксобрание.

Шансы партии оценил политолог Марат Баширов. «Основным конкурентом „Справедливой России“ на выборах в челябинское ЗСО становится „За правду!“, — говорит URA.RU высокопоставленный федеральный куратор партийных кампаний. — Это не может не беспокоить депутата Госдумы Валерия Гартунга, возглавившего списки эсеров на выборах в ЗСО».

По словам инсайдера, многолетняя монополия «СР» на тему «справедливости власти, льгот пенсионерам и широких соцгарантий» рушится. «Прилепин идет с серьезной популистской программой. Есть идея упразднить Пенсионный фонд и гарантировать выплату пенсий из федерального бюджета. Или пересмотр итогов приватизации, с правом на природную ренту каждому и базовым доходом. Это бомба в борьбе за голоса избирателей и она активирована!» — уверен источник.

Челябинский социолог на условиях анонимности сообщает, что в рядах сторонников «СР» старше 50 лет наметилось брожение. Они теряют абсолютную лояльность прежнему бренду и присматриваются к новым партиям. В региональном отделении «За правду!» на звонок не ответили. Прилепин 30 июля приехал в Челябинск, его сторонники проводят с ним встречи. Телефон Гартунга не отвечает. Шансы Прилепина в разговоре с URA.RU оценил политолог Марат Баширов.

«Прилепин, а я его знаю очень давно, нашел очень удачную нишу. Ту, что не может удержать в России Сергей Миронов, а в Челябинске Гартунг. На место слабеющего льва приходит лев молодой — говорит Баширов. — Захар выдвигает активные социальные тезисы. Отвечает на общественный запрос на справедливость и говорит на простом языке. Он достаточно успешен и как известный писатель».

Как отметил политолог, Прилепин более современен и может составить серьезную конкуренцию прежним оппозиционным лидерам. «Переток голосов на выборах от Гартунга к партии Прилепина возможен. А я бы пожелал Захару, больше сосредоточиться на внутрироссийской повестке и отдельно на челябинской», — считает Баширов.

К выборам в ЗСО допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Жители выберут 60 депутатов, половину по партийным спискам