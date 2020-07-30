Свердловские больницы потеряли 2 миллиарда из-за коронавируса

В больницах остановлен плановый прием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса и отмены планового приема больных медучреждения Свердловской области недополучают финансирование. Не помогают даже средства, заработанные на лечении больных коронавирусом. Выпадающие доходы больниц составили около 2 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в ответ на запрос.

«В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции медицинские организации во втором квартале 2020 года приостановили оказание плановой стационарной помощи пациентам (кроме помощи онкологическим больным, пациентам с сосудистыми катастрофами и диализными пациентам), перенесли на будущий срок приемы в поликлиниках, диспансеризацию и профилактические осмотры. По данным итогам шести месяцев текущего года, исполнение объема плановой помощи по разным ее условиям составило от 68 до 85%», — сообщили в ТФОМС. В фонде отметили, что на федеральном уровне не существует системы подсчета выпадающих доходов больниц из-за коронавируса. «Предварительно за период апрель—июнь 2020 года размер дополнительно заработанных свердловскими клиниками средств составил 3 млрд рублей (на лечение инфекционных заболеваний), недополученных — около 5 миллиардов», — уточнили в ТФОМС.

Здесь добавили, что пытались минимизировать потери больниц. Так, были увеличены подушевые нормативы за счет перераспределения средств от приостановленной профилактики, введены тарифы для возмещения затрат на диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции. «Как следствие — сумма предъявленных к оплате счетов за оказанную помощь составила 28 млрд рублей (более 91% от плана на полугодие). Фактически же в лечебную сеть за полгода было перечислено более 30 млрд рублей, в том числе за счет досрочно направленных в больницы авансов», — сообщили в фонде. Также там добавили, что эта мера позволяет не допустить появления у больниц просроченной кредиторской задолженности и сохранить уровень зарплат медперсонала.

В ТФОМС надеются, что вскоре смогут возместить потери. «Механизм возмещения больницам выпадающих доходов, методика их расчета обсуждаются на уровне правительства РФ. Мы рассчитываем получить информацию о сумме и способе доведения средств до медицинских организаций в ближайшее время», — резюмировали в фонде.