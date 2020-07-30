Самолеты США над Черным морем перехватил российский истребитель

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика, которые приближались к российской границе. Об этом сообщили в Минестерстве обороны РФ.
«Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено», — передает ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ). Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал американские самолеты, как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.
За последнее время произошло несколько подобных случаев. Первый случился 23 июля. Тогда Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Полет продлился более пяти часов. 27 июля к границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон», пишет
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.