Самолеты США над Черным морем перехватил российский истребитель

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, су-27, истребитель
Су-27 уже несколько раз перехватывал американские самолеты на российской границе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика, которые приближались к российской границе. Об этом сообщили в Минестерстве обороны РФ.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено», — передает ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ). Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал американские самолеты, как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

За последнее время произошло несколько подобных случаев. Первый случился 23 июля. Тогда Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Полет продлился более пяти часов. 27 июля к границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон», пишет Life.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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