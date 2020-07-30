Тюменская порнозвезда раскрыла стоимость своих картин

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор начала увлекаться живописью несколько лет назад Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) готова продавать свои картины за пять тысяч рублей. Об этом она рассказала URA.RU. Тейлор добавила, что уже продала несколько своих работ, но зарабатывать живописью не планирует.

«Мои картины спросом не пользуются, и я это прекрасно понимаю. Пишу, в большей степени, для себя. Если кому-то понравятся мои работы, я готова продать за пять тысяч рублей. Я не планирую этим зарабатывать. Для заработка денег есть много других способов. А живопись — для души», — заявила она агентству.

Тейлор добавила, что однажды ей удалось продать свою картину за девять тысяч рублей. Она также отметила, что больше не будет проводить выставки своих работ, поскольку «никому, кроме журналистов они не интересны». В июне 2015 года Тейлор проводила выставку своих картин в одном из музеев Екатеринбурга, но спросом среди ценителей искусства она не пользовалась.

Любовь Бушуева, известная в порноиндустрии как Лола Тейлор, родилась в Ишиме Тюменской области. Ранее она рассказывала агентству о том, что боится возвращаться в родной город из-за того, что там её закидают камнями.