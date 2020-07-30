Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова

Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата РИА «Новости»).
По его мнению, все говорит о том, что за рулем автомобиля в момент аварии находился сам Ефремов. Адвокат также считает, что суд будет рассматривать дело о ДТП «месяц-полтора». Добровинский уточнил, что материалов набралось всего на пять томов плюс семь часов видеозаписей. Адвокат также оценил поведение Ефремова в зале суда и отметил, что актер был сонным. «Он такой сонный сегодня, вчера он был бодрячком. А сегодня как-то сидел и похрюкивал», — сказал Добровинский.
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего помощь. Его адвокат Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности.
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