Глава ВОЗ нашел виновных в распространении коронавируса

Молодежь стремится вернуться к прежней жизни, посещает ночные клубы, не носит маски и не соблюдает дистанцию, что и становится причиной новых вспышек коронавируса в странах Европы. С таким заявлением выступил гендиректор всемирной организации здравоохранения Адханом Гебрейесус.
«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии», — приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса, который подчеркнул, что молодые люди тоже должны проявлять бдительность в пандемию — носить маски и соблюдать дистанцию.
В ВОЗ подчеркнули, что посещение ночных клубов и переполненных помещений без соблюдения мер безопасности способствует активному распространению вируса, напомнив, что даже при легкой форме болезни кроме легких могут пострадать и другие органы.
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