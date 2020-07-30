30 июля 2020

Глава ВОЗ нашел виновных в распространении коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Желание молодежи вернуться к прежнему образу жизни приводит к вспышкам COVID-19 Фото: Эрик Гринкер © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Молодежь стремится вернуться к прежней жизни, посещает ночные клубы, не носит маски и не соблюдает дистанцию, что и становится причиной новых вспышек коронавируса в странах Европы. С таким заявлением выступил гендиректор всемирной организации здравоохранения Адханом Гебрейесус.

«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии», — приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса, который подчеркнул, что молодые люди тоже должны проявлять бдительность в пандемию — носить маски и соблюдать дистанцию.

В ВОЗ подчеркнули, что посещение ночных клубов и переполненных помещений без соблюдения мер безопасности способствует активному распространению вируса, напомнив, что даже при легкой форме болезни кроме легких могут пострадать и другие органы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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