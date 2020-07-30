Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные о которых не удалось обновить, даже если последние не выходят на связь. Такую инициативу поддерживают крупнейшие кредитные организации страны.
«Кредитным организациям следует законодательно позволить списание средств за ведение счета и платежей по кредитам, даже если у банков не получается выйти на связь с клиентом и обновить сведения о нем», — пишет газета «Известия». Такое предложение поступило от «Абсолют Банка» в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.
Сейчас, как отмечает издание, банки не имеют права списывать деньги со счетов клиентов, по которым больше года не обновлялись идентификационные данные. В результате, по словам директора департамента финансового мониторинга «Абсолют Банка» Александра Полякова, финансовые организации должны «отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов».
В «ЮниКредит Банке», «Россельхозбанке», «Росбанке» и «Промсвязьбанке» инициативу поддержали. Участники рынка отметили, что банк, не имея возможности списать текущий платеж, вынужден формировать просрочку. Это создает неудобство и для самой организации, и для клиента, поскольку у последнего начинает копиться долг и начисляться штрафные проценты. При этом количество счетов, которые невозможно закрыть из-за остатка на них денег, постоянно увеличивается, и обслуживать их банку приходится за свой счет. Более того, подобные «спящие счета» подвержены рискам сомнительных операций. В Центробанке сказали, что пока не получали подобную инициативу.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.