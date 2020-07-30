«Роснефть» сократит сотрудникам зарплаты и рабочую неделю

Из-за кризиса с 1 октября «Роснефть» сократит зарплаты большинству сотрудников головной компании на 25%. Это коснется тех, кто работает удалено, а в таком режиме сейчас трудятся 84% штата. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
«„Роснефть“ снизит зарплаты центрального аппарата на четверть с 1 октября в связи с сокращением рабочей недели. Мера коснется не всех сотрудников, а тех, кто отправлен на удаленную работу», — пишет газета «
Как рассказали в компании, 84% сотрудников центрального аппарата сейчас работают удалено. С 1 октября их переведут на 30-часовую рабочую неделю и снизит зарплаты. Такая мера не коснется работников производственных подразделений и тех, кто задействован «в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов», отмечает издание. Сокращенная неделя продлится до снятия ограничительных мер. Один из собеседников газеты сказал, что в «Роснефти» решились на снижение зарплат, чтобы избежать увольнений.