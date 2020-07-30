Власти РФ придумали, как защитить права работников при увольнении

Работодателей обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. В противном случае владелец фирмы просто не сможет ее ликвидировать. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 13 августа.
«Раньше у сотрудников закрывшегося предприятия не было гарантий, что они получат все причитающиеся им деньги. Компанию могли ликвидировать, даже если у нее были долги по зарплате. Теперь это станет невозможным», — поясняет Life ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
Он отмечает, что если компания закрывается, то всем сотрудникам, которые проработали больше месяца, положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если человек не смог сразу найти работу в течение второго месяца, то он имеет право на еще одну такую же выплату. По новым правилам работодатель может выплатить все причитающиеся работнику суммы сразу в момент увольнения или поэтапно. Владелец сможет ликвидировать предприятие только после того, как все сотрудники получат деньги.
Ранее сообщалось, что россияне завалили трудовые инспекции жалобами. Более трети жалоб 32% — связано с увольнениями. Граждане сетовали на незаконные увольнения, невыплату расчета, невыдачу трудовой книжки. На втором месте — проблемы с зарплатами. На их задержку и неполные выплаты пожаловались 30%. Далее следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, а также проблемами с регистрацией на бирже труда. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных в стране увеличилось в 3,5 раза. Но, по словам Мишустина, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать, пишет «Национальная служба новостей».
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