Курганский лжесвященник обманывал прихожан

На здании прихода указано название, отличающееся от официального, что могло ввести в заблуждение прихожан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Приход лжесвященника из Кургана Варуха (Тищенкова) оштрафовали за то, что Тищенков скрывал настоящее название своей организации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Курганской епархии.

«Мировой суд города Кургана (судебный участок №48) признал „приход“ лжеархиепископа Варуха (Тищенкова В.А.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.26 КоАП РФ», — сообщили в епархии. Организацию Варуха оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В пресс-службе епархии пояснили, что у Тищенкова на здании висела табличка «Православная церковь Храм в честь Святой Троицы», хотя там должно быть указано название из уставных документов — «Курганский Православный Приход в Честь Святой Троицы, РО». «Люди так и обманывались, думая, что приходят в храм Курганской епархии», — добавили в пресс-службе.

Варух требовал возбудить в отношении представителей Курганской епархии уголовное дело по статье 128.1 УК РФ «Клевета». УМВД России по Курганской области ему отказало. Деятельность лжеархиепископа проверяют прокуратура, полиция и Следственный комитет. С самим Тищенковым связаться не удалось, его номера телефона нет в распоряжении редакции.

Тищенков ранее состоял в раскольническом Киевском патриархате, из которого, по информации Курганской епархии, его выгнали. Сейчас он возглавляет приход на Рябковском кладбище. В феврале стало известно о создании при Курганской епархии апологетического центра для защиты от сект и лжесвященника.