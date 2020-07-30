30 июля 2020
29 июля 2020

Пандемия коронавируса в Челябинской области идет на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, врач, медик, любавина оксана
В челябинском минздраве озвучили новые данные по заболеваниям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 31 июля в Челябинской области за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Новых случаев на четыре меньше, чем было накануне.

«На утро 31 июля в регионе подтверждены 11 794 случая заболевания COVID-19 (+121 новое подтверждение ко вчерашнему дню)», — сообщили в оперштабе. За сутки умерли три человека, у всех коронавирус был сопутствующим заболеванием. 56 человек вылечились и выписаны из больниц.

Режим повышенной готовности, введенный в регионе до COVID-19, продлили до 9 августа. Запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, кинотеатры, музеи, детские комнаты отдыха и развлекательные центры. Сохраняется масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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