Пандемия коронавируса в Челябинской области идет на спад

В челябинском минздраве озвучили новые данные по заболеваниям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 31 июля в Челябинской области за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Новых случаев на четыре меньше, чем было накануне.

«На утро 31 июля в регионе подтверждены 11 794 случая заболевания COVID-19 (+121 новое подтверждение ко вчерашнему дню)», — сообщили в оперштабе. За сутки умерли три человека, у всех коронавирус был сопутствующим заболеванием. 56 человек вылечились и выписаны из больниц.

Режим повышенной готовности, введенный в регионе до COVID-19, продлили до 9 августа. Запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, кинотеатры, музеи, детские комнаты отдыха и развлекательные центры. Сохраняется масочный режим.