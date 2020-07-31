Что ждет Белоруссию после 63-тысячного митинга против Лукашенко

Александр Лукашенко может отстранить от участия в выборах своих противников Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может отстранить от участия в выборах кандидата на пост главы государства последнего оппозиционера Светлану Тихановскую. На такой шаг действующий президент может решиться после протестного митинга, который собрал от 25 до 63 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

«Лукашенко с треском проигрывает президентские выборы. Он делает все возможное, чтобы любым способом сохранить свою власть. Он может пойти на меры вплоть до снятия Светланы Тихановской с выборов», — рассказал Болкунец. По его мнению, если ее допустят до выборов, то при честном подсчете голосов она выиграет с результатом 60-70%. Но в итоговом протоколе победа будет за Лукашенко с результатом 97%, уверен эксперт.

Политолог также допустил, что в ближайшие дни перед выборами в Белоруссии начнут арестовывать самых активных оппозиционеров, чтобы они «не раскачивали ситуацию». Дело в том, что после оглашения результатов голосования, по словам Болкунца, по всей Белоруссии начнется волна протестов, и впервые протестовать после выборов будут регионы. «Допускаю, что власти могут пойти на силовой разгон акций протеста. А в случае обострения ситуации с уличными протестами в стране будет введено чрезвычайное положение для того, чтобы Лукашенко мог удержать власть», — предположил собеседник агентства.

Митинг-концерт оппозиции в Минске, организатором которого выступила Тихановская, собрал по разным подсчетам от 25 до 63 тысяч человек. Тихановская выступила против действующей государственной системы. Светлана Тихановская решила участвовать в выборах президента Белоруссии, поскольку этого не смог сделать ее супруг, блогер Сергей Тихановский — он был задержан при сборе подписей и сейчас находится в СИЗО. Предвыборные штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, отстраненных от выборов, объединились со штабом Тихановской. Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа, пишет портал «Утро.ру».

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