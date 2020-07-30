В Минске прошел самый массовый в истории страны митинг оппозиции

Митинг-концерт оппозиции собрал в парке Дружбы Народов в Минске 25 тысяч человек. Организатором акции выступила кандидат в президенты Светлана Тихановская.
«По оценкам правозащитников, на мероприятие пришло рекордное количество сторонников кандидата — не менее 25 тысяч человек», — передает «Царьград». Правозащитный центр «Весна» сообщает, что в акции приняли участие более 63 тысяч человек.
Тихановская выступила против действующей государственной системы, потому что сейчас власть, по ее словам, находит деньги только на свои нужды, а не на помощь детям и старикам. Она отметила, что Белоруссии не нужны революции и боевики, в стране хотят перемен мирным путем. Она также обратилась к присутствовавшим на мероприятии силовикам. «Дорогие, посмотрите нам в глаза — мы такие же люди, как и вы. Люди, которые хотят достойной жизни, — не преступники. Белорусы, которые поддерживают альтернативных кандидатов, — не преступники. Это наш народ, который хочет мирной смены власти», — призвала политик.
Кроме этого, Тихановская прокомментировала задержание под Минском боевиков. Кандидат в президенты обвинила белорусские власти в том, что они «привязали» ситуацию с боевиками к делу ее супруга. «Беда пришла, откуда не ждали, хотя это было и ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому», — передает ее слова Deutsche Welle.
Ранее в Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском. Всех фигурантов обвиняют в организации массовых беспорядков на территории страны. В правоохранительных органах уточнили, что сейчас решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения в виде ареста.
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