Главного конкурента пермского губернатора не пустят на выборы

Александр Репин не сможет принять участие в выборах губернатора Пермского края в качестве кандидата Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидата в губернаторы Пермского края Александра Репина не допустят до участия в выборах. Он не смог собрать достаточное количество подписей депутатов представительных органов и таким образом пройти муниципальный фильтр. Репин считался главным конкурентом врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Репин сдал в крайизбирком 107 подписей муниципальных депутатов и шесть (по состоянию на 13:23 31 июля 2020 года) из них оказались недействительными. Такая информация озвучена на заседании рабочей группы избирательной комиссии Пермского края. Таким образом Репин не смог собрать 102 действительных подписи, чтобы пройти процедуру регистрации и принять участие в выборах губернатора Прикамья в качестве кандидата.

Репина поддержали шесть муниципальных депутатов, которые ранее уже отдали свой голос в поддержку Махонина. Поскольку дата проставления подписи у Махонина оказалась раньше, то подписи за Репина считаются недействительными.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования. Из восьми заявившихся кандидатов только пять сдали необходимые документы в краевую избирательную комиссию. Помимо самовыдвиженца Махонина и Репина от «Справедливой России» их сдали Ксения Айтакова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР и Евгений Козлов от «Патриотов России».