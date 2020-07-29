Три кандидата выбыли из борьбы за кресло пермского губернатора

Избирком края завершил прием документов от претендентов на губернаторское кресло Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Три кандидата выбыли из борьбы за кресло губернатора Пермского края. Избирком региона в 18:00 завершил прием документов от претендентов на должность главы региона.

«Всего документы на регистрацию представили 5 из 8 ранее заявившихся кандидатов: Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ) Александр Репин («Справедливая Россия»), — пояснили URA.RU в крайизбиркоме.

Андрей Михеев, выдвинутый партией «РОТ Фронт», а также самовыдвиженцы Павел Панков и Филипп Чернышев не смогут принять участие в выборах в качестве кандидатов, поскольку не предоставили документы.

Для регистрации кандидатам в губернаторы необходимо было пройти муниципальный «фильтр» — представить в свою поддержку 102 подписи муниципальных депутатов не менее чем в 35 территориях края. Самовыдвиженцам необходимо было также представить порядка 20 тысяч подписей избирателей, 25% которых кандидаты могли собрать через портал «Госуслуги».

Махонин оказался единственным из кандидатов самовыдвиженцев, кто представил в комиссию 21862 подписи, из них 4997 подписей (предельное количество) были собраны через «Госуслуги», уточняет крайизбирком. Проверка документов, представленных кандидатами в губернаторы займет у избирательной комиссии не более 10 дней с момента их подачи. После этого избирком примет решение о регистрации кандидатов либо отказе в таковой.