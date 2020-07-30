В городах ЯНАО эпидемия коронавируса пошла на спад

На Ямале подтверждено 11 016 случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус подтвердили у 112 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом только в одном городе — Новом Уренгое — заболели больше 15 жителей. В остальных населенных пунктах эпидемия COVID идет на спад.

«31 июля в ЯНАО выявлено 112 новых случаев заболевания COVID-19. 87 новых случаев — в населенных пунктах», — говорится в сообщении оперштаба. На Новый Уренгой, который продолжает удерживать лидерство по числу зараженных, пришлось 37 случаев. Другие города и поселения показали сравнительно невысокий прирост. В Губкинском заболели 14 человек, в Салехарде — 13, в Ноябрьске — девять. В Тарко-Сале, где в последние недели стремительно росло количество пациентов, заразился лишь один житель. Также только один пациент появился в Пуровске, еще двое — в Уренгое.

Однако, несмотря на позитивную тенденцию в городах, значительный всплеск заражений показали месторождения ЯНАО. Среди вахтовиков из других регионов России за сутки было обнаружено 25 новых случаев коронавируса. Всего на ямальских промыслах подтверждено 2 846 случаев.

Общее число зараженных в ЯНАО выросло до 11 016 человек. 8 023 пациентов полностью вылечились от коронавируса. Накануне был зафиксирован рекорд по числу выздоровевших за день — 509 ямальцев. Впервые за три дня в ЯНАО не умер ни один пациент с инфекцией. С 28 по 30 июля скончались четыре человека. Суммарно жертвами коронавируса стали 77 жителей региона.

Окончательное снятие карантина в ЯНАО пока остается невозможным. Окружное правительство не может перейти ко второму этапу снятия ограничений, поскольку коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе уже долгое время равен 1,01. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа. На днях власти ЯНАО смягчили ограничения по коронавирусу.