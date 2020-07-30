Торжественное представление его состоится 3 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге назначен новый командир полка ДПС — подполковник полиции Александр Беляков. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МВД. Таким образом сбылся прогноз URA.RU — еще полмесяца назад агентство сообщало о том, что эту должность займет полицейский из Твери — представитель команды нового начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова.

«К исполнению служебных обязанностей подполковник Беляков приступит завтра, 1 августа, а в предстоящий понедельник, 3 августа, новый руководитель полка будет представлен всему личному составу», — рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Это мероприятие посетят прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, заместитель начальника УГИБДД области полковник полиции Дмитрий Панфилов и председатель комитета административных органов мэрии Екатеринбурга Евгений Клюжин.

Командиром полка ДПС станет Александр Беляков Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Александр Беляков начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора ДПС. До назначения на Урал работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. Награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» III, II и I степеней, нагрудными знаками «За отличие в службе ГИБДД» II и I степени, «За отличную службу в МВД» II степени. Женат, воспитывает дочь.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочия полполковника Михаила Медведева, который сейчас командует полком ДПС Екатеринбурга в качестве врио, продлены не будут. «Ему предложат занять нижестоящую должность или перейти на работу в другое подразделение, — рассказал источник агентства в силовых структурах.