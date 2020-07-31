Подрядчик Минобороны требует с «Уралвагонзавода» треть миллиарда

Треть миллиарда рублей требуют через арбитраж Свердловской области с научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Иск к уральскому заводу 28 июля подала компания «Рамэк-ВС» (Санкт-Петербург), которая специализируется на производстве компьютеров и другого оборудования. Через арбитраж фирма требует с УВЗ 342 млн рублей. Подробности претензий к уральскому заводу пока в картотеке не отображаются. Дата первого заседания назначена на 21 сентября.
Получить оперативные комментарии на предприятиях не удалось. Обеим сторонам экономического спора были направлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были. В УВЗ пообещали ответить позднее.
Руководителем «Рамэк-ВС» является Василий Сафонов. Крупнейшими заказчиками «Рамэк-ВС» являются Минобороны России, УФНС по Санкт-Петербургу и городской комитет по информатизации и связи.
Ранее URA.RU сообщало, что «Рамэк-ВС» уже подавал иск к УВЗ на 250 млн рублей. В материалах дела причина судебного спора не уточнялась. Позже петербургское предприятие отказалось от исковых требований и производство по делу прекратилось.
В начале 2020 года на УВЗ произошли кадровые изменения, в результате которых предприятие покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских (занимал пост председателя совета директоров). Причиной, по данным источников агентства, могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. На начало февраля завод участвовал в качестве ответчика в экономических спорах на сумму 3,3 млрд рублей.
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