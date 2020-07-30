Пляжи Кургана признали опасными для купания

В Кургане пляжи двух зон отдыха запрещено посещать до особого распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на пляжах зон отдыха «Голубые озера» и бульвар Солнечный запрещены купание и отдых до особого распоряжения. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«До особого распоряжения в зонах отдыха „Голубые озера“ и бульвар Солнечный купание и отдых запрещены», — рассказали в мэрии. В Кургане остается открытым пляж «Бабьи пески».

Две зоны отдыха закрыли из-за результатов исследований, проведенных специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области». Пробы почвы (песка) в данных местах не соответствует требованиям СанПиН.

При этом, в регионе до 3 августа продержится аномальная жара. Температура воздуха может повыситься до +36 градусов, из-за чего количество посетителей пляжей увеличится.