27 июля 2020

В Курганскую область вернется аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, лето, жара, голубые озера, отдых
31 июля в регионе температура воздуха превысит 30 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Температура воздуха в Курганской области 31 июля прогреется до +32 градусов. Такая информация была размещена на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Днем 31 июля, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе прогреется до +32 градусов. 29 и 30 июля в области может потеплеть до +26 градусов.

С 29 по 31 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра может достигать 10-12 метров в секунду. По прогнозу курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, 2 августа температура воздуха в Кургане может достигнуть +35 градусов.

В предыдущий раз аномальная жара в Курганской области продлилась с 6 по 20 июля. Ранее Гидрометцентр сообщал, что последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в году. Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что до конца лета температура в уральских регионах будет « более-менее комфортной».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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