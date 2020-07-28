В Курганскую область вернется аномальная жара

31 июля в регионе температура воздуха превысит 30 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Температура воздуха в Курганской области 31 июля прогреется до +32 градусов. Такая информация была размещена на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Днем 31 июля, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе прогреется до +32 градусов. 29 и 30 июля в области может потеплеть до +26 градусов.

С 29 по 31 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра может достигать 10-12 метров в секунду. По прогнозу курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, 2 августа температура воздуха в Кургане может достигнуть +35 градусов.

В предыдущий раз аномальная жара в Курганской области продлилась с 6 по 20 июля. Ранее Гидрометцентр сообщал, что последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в году. Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что до конца лета температура в уральских регионах будет « более-менее комфортной».