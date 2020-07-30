Члены правительства ЯНАО стали существенно меньше зарабатывать Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство ЯНАО отчиталось о доходах за 2019 год. Согласно данным деклараций, у чиновников администрации резко сократились зарплаты. Не стал исключением и губернатор Дмитрий Артюхов, доход которого в сравнении с отчетами прошлого года снизился в два раза — с 64 до 30 млн рублей.

По информации источника URA.RU в окружном правительстве, связано это с тем, что Артюхов лично пересмотрел доходы чиновников и принял решение сократить их зарплату. «2018 год был нестандартным для власти. Помимо известных „выплат Кобылкина“, которые сформировали резонанс в 2019-м, доходы чиновников были „порезаны“ дополнительно. В коридорах власти сформировалось устойчивое мнение, что тем самым Артюхов недвусмысленно всем без исключений дал понять, что оценка эффективности отныне будет измеряться в финансовом обеспечении в том числе», — поделился мнением собеседник.

За 2019 год вице-губернатор Ирина Соколова задекларировала 25,7 млн рублей (42 млн рублей год назад). Первый заместитель губернатора Алексей Ситников заработал 23,1 млн рублей (66 млн рублей в 2018 году), а руководитель аппарата главы Ямала Наталья Фиголь за год стала богаче на 25,4 млн рублей (38 млн рублей годом ранее).

Но не у всех членов правительства доход сократился. Три заместителя Артюхова существенно увеличили свой капитал. Александр Калинин заработал 18,6 млн рублей, Андрей Воронов — 19,3 млн рублей, а Аркадий Бессонов — 24,7 млн рублей. Связано это с тем, что все они были назначены только в 2018 году и их финансовая картина сложилась только за прошлый год.

Сам Артюхов, помимо дохода в 30,7 млн рублей, задекларировал замельный участок в 500 квадратных метров и легковой автомобиль. Совместно с супругой губернатор пользуется служебной квартирой площадью 72 квадратных метра. За прошедший год Артюхов, если судить по предыдущей декларации, не приобрел нового имущества.

Сокращение зарплат чиновникам правительства говорит о том, что Артюхов готовит приближенных к работе по своим правилам, считает политолог, руководитель «Центра политических медиакоммуникаций» Станислав Дейнеко. «Сам факт того, что в 2019 году снижение доходов произошло тихо, без громких заявлений, характеризует Артюхова как рачительного хозяина, он начинает учить свою команду жить в новых условиях. Это лишь одна из иллюстраций его новой политики, — предположил Дейнеко. — Между тем, губернатор улучшает качество жизни в регионе через ввод различных социальных выплат населению — врачам, педагогам, кочевникам-оленеводам. При этом у него нет проблем с доверием населения. Это его последовательная работа».