Воспитанница детского дома пожаловалась, что часть вещей забрали после проверки комнаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская воспитанница детского дома рассказала о проверке комнаты. Вещи оказались раскиданными, часть вещей забрали. Видео ребенка попало в распоряжение редакции URA.RU.

«Сейчас ко мне приходили с проверкой и все у меня раскидали, посмотрите на это. Все изъяли, окно закрыли, как всегда», — пояснил ребенок на видео. В комнате видно, что перевернут стол с ножками, матрас лежит на полу. На окнах на первом этаже здания решетки.

По сведениям источников, речь может идти о Далматовском детском доме. Его руководство от комментариев URA.RU отказывается. В приемной ответили: «Если есть какие-либо вопросы, обратитесь в Главное управление соцзащиты».

Бывшая воспитанница одного из детских домов на условиях анонимности поделилась, что обычно с проверкой приходили сотрудники детского дома. «Могли искать сигареты или спиртное. Но иногда просто могли прийти и устроить почти обыск. И непонятно что искали. Выглядело унизительно и обидно. Оставалось ощущение беспомощности», — рассказала девушка.

По мнению правозащитника Александра Андрюкова, подобную проверку тем более с изъятием вещей могут проводить только уполномоченные органы при подозрении, что у ребенка имеются запрещенные предметы или вещества. «Я не знаю, что там происходило, но воспитатели должны прежде всего соблюдать права детей, а не нарушать их. Даже если были какие-либо подозрения, проверка должна проходить в присутствии самих детей», — уверен Андрюков.

Редакционный запрос направлен в департамент информационной и внутренней политики правительства региона. На момент публикации ответ не был получен.