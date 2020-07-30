Южноуральцев просят не забывать про медицинские маски Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 июля, — 233-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 143-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 11 794 случая заболевания COVID-19. 7 809 человек выздоровели. 252 жителя региона скончались, из них 93 — непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 839 981 (+5 482) случай заражения. Вылечились 638 410 пациентов — 76% от заболевших. Умерли 13 963 человека — 1,6% от заразившихся.

Из-за пандемии выборы растянут на три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Область выходит из пандемии

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом, это на четыре меньше, чем было накануне. Снижение числа заболеваний приближает область к снятию карантина.

За сутки умерли три человека, у всех коронавирус был сопутствующим заболеванием. 56 человек вылечились и выписаны из больниц. С начала пандемии проведено 397 250 тестов. За прошедшие сутки — 4309 тестов.

В Челябинске подтверждено 4 843 случая заболевания COVID-19 (+57 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Больных COVID-19, продолжающих лечение — 1 646 человека, из них 600 — амбулаторно.

COVID-19 меняет выборы

Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию РФ проводили неделю. Этот опыт решено применить и на сентябрьских выборах. Сначала заявили о том, что Челябинской области три дня, с 11 по 13 сентября, будет только голосование по выборам в ЗСО.

31 июля президент РФ Владимир Путин одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации, что напрямую касается Челябинской области. Одновременно с выборами в ЗСО во всех городах и районах, за исключением Челябинска и Трехгорного будут выбирать депутатов местных собраний. Это голосование также растянут на три дня.

Салют пока не отменили

Мэрия Челябинска провела торги на выбор подрядчика для организации праздничного салюта по случаю Дня города. При этом пока неизвестно, состоится ли фейерверк, так как все массовые мероприятия могут быть отменены из-за пандемии коронавируса. Сумма торгов составила один миллион рублей.

В Челябинске готовятся к новому фестивалю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торги выиграло ООО «Фейерверк», снизившее цену на рубль. Кстати, эта была единственная фирма подавшая заявку. Салют должен состояться вечером, 12 сентября на набережной реки Миасс. Фейерверк это одно из главных событий Дня города, который отмечается во вторые выходные сентября. Между тем в мэрии приостановили подготовку к празднику. Не заключаются контракты с эстрадными звездами, не ставят задачи перед местными коллективами.

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU сообщили, что если эпидемиологическая обстановка не улучшится, салют отменят совсем, чтобы горожане не собирались толпами на набережной. А контракт составлен таким образом, что его можно расторгнуть на случай форс-мажора.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни.

Все ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, в регионе сохраняются. Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах. Массовые мероприятия под запретом. В Челябинске отказались от открытия пришкольных лагерей.

1 августа в Челябинске на Университетской набережной пройдет международный фестиваль «Культурный код». Художники будут раскрашивать фасады многоэтажек. Это одно из немногих развлекательных мероприятий, за которым можно следить не только через трансляцию в интернете, но и непосредственно находясь на месте событий.