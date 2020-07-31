Путин разрешил голосовать в России несколько дней подряд

Новый формат должны использовать уже этой осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, голосование на выборах или референдум по решению избирательной комиссии может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. При этом подсчет голосов при таком формате начнется только после закрытия всех участков в последний день голосования. Также при многодневных выборах сохранится голосование вне избирательных участков, то есть на придомовых территориях. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таком виде волеизъявления действовать не будут. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Законопроект о многодневных выборах ранее приняли в Государственной думе и Совете федерации, напоминает RT. Теперь такой формат будет распространяться на местные и думские выборы. Впервые он был опробован во время голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Теперь в Кремле и Центризбиркоме хотят обкатать формат трехдневного голосования уже на ближайших осенних выборах. Они продлятся с пятницы, 11 сентября, по воскресенье, 13 сентября.

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