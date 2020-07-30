Тюменский губернатор почти в полтора раза увеличил свой доход

Заработок губернатора за год увеличился на 4,5 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы губернатора Тюменской области Александра Моора за год выросли в 1,4 раза. Глава региона отчитался о своих доходах за 2019 год, соответствующая информация опубликована на официальном сайте губернатора.

«Декларированный годовой доход — 13 млн 956,858 тыс. рублей», — указано в документе. Согласно приведенной в декларации информации, доходы Александра Моора в сравнении с 2018 годом выросли на 4,5 млн. При этом состав имущества главы региона не изменился.

Он по-прежнему совместно с двумя детьми и супругой владеет в равных долях квартирой в 72,9 кв. м. В собственности жены Моора также находится участок 12,72 сотки и нежилым помещением площадью 1660,6 кв. м. Ездит она на автомобиле Porsche Cayenne S. Сам губернатор автомобиля по-прежнему не имеет — среди движимого имущества числится только снегоход Yamaha VK54OE.

Ранее URARU сообщало, что председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько получил за 2019 год почти на 600 тысяч рублей больше, чем за предыдущий — 4,7 млн рублей.