Курганцы не хотят, чтобы рядом с селом строили мусорный полигон (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Жители села Нижнетобольное в Белозерском районе Курганской области грозят не пойти на выборы депутатов Курганской областной думы, если власти не отменят решение по строительству мусорного полигона. Им на сходе пояснили, что площадку планирует построить регоператор ООО «Чистый город» для временного хранения отходов из Белозерского района. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей.

«Обещаю, что никто и близко не подойдет к избирательным участкам. Люди возмущены тем, что у нас под окнами появится громадная мусорка. Сейчас прошел сход, где нам сказали, что все решено и свалка будет», — пояснил местный житель.

Другая жительница села Светлана Корюкина пояснила, что на сходе исполняющий обязанности главы района Александр Завьялов завил, что решение о появлении полигона принято еще осенью. Никаких общественных слушаний не будет. Земля — 1 га выделена. «Мнение людей они не хотят слышать. На сход пришли 80 человек. Ответы на вопросы так и не получили. И. о. главы сказал: „Что кричите? Вот будет мусор и будем решать проблему“», — рассказала Корюкина.

По ее мнению, расстояние до свалки в 1 км это крайне мало. Запах и мусор, разлетающийся от ветра, будет достигать домов. Кроме того, мусоровозы разобьют единственную асфальтированную дорогу. «В Белозерке все благоустраивают, цветы сажают, а из нас хотят сделать районную свалку, обидно», — отметила местная жительница.

Заместитель директора регионального оператора ООО «Чистый город» Наталья Фомина агентству прокомментировала, что размещение мусороперегрузочной станции в селе Нижнетобольном пока только рассматривается. Документов нет, заявок не делали. Пока происходит поиск мест под строительство. Речь идет о мусороперегрузочной станции (МПС), откуда отходы увозят на полигоны. «В любом случае, если решение о размещении МПС в селе Нижнетобольном будет принято, то это будет сделано согласно нормам и правилам обращения с отходами», — пояснила Фомина.

Получить комментарии и. о. главы Белозерского района Александра Завьялова URA.RU не удалось. На телефонный звонок в администрации никто не ответил.