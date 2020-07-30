В «Титановую долину» вложат 1,6 млрд рублей

О потребности в грузоперевозках заявляли бывшие и действующие резиденты «Титановой долины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

РЖД и правительство Свердловской области подписали концессионное соглашение о строительстве железнодорожной ветки, которая соединит Верхнюю Салду и особую экономическую зону «Титановая долина». Подписи под договором 31 июля поставили областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков и начальник СвЖД Иван Колесников, сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) свердловского правительства.

«Железная дорога позволит резидентам „Титановой долины“ перевозить до 500 тысяч тонн груза в год, что сделает особую экономическую зону еще более интересной для размещения новых производственных площадок и благоприятно повлияет на экономическое развитие региона. Стоимость проекта — 1,6 млрд рублей. Работы должны быть завершены до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Куйвашев отметил, что подписание концессии — важное событие для Свердловской области. «Уже сегодня потребность в железнодорожных перевозках заявлена рядом ключевых резидентов. Ее наличие позволяет доставлять сырье и материалы, необходимые для производства, и отправлять готовую продукцию в любую точку страны и мира быстрее, удобнее и дешевле, тем самым повышая конкурентные преимущества инфраструктурной площадки», — сказал глава региона.

О потребности в грузоперевозках заявляли резиденты АО «Ферростар», АО «Верхнесалдинский металлургический завод», ООО «ЭкоТех» и ООО «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗ НТМК и ООО «Рейл Сервис»).

Ранее URA.RU сообщало, что подследственный гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов за долгие годы работы ухудшил ситуацию в особой экономической зоне (ОЭЗ). Отсутствие необходимой инфраструктуры в ОЭЗ негативно повлияло на привлекательность «Титановой долины». Из-за этого состав резидентов покинула компания «Стод-Урал». Суд Екатеринбурга 19 февраля назначил меру пресечения Кызласову, взятому с поличным при получении взятки.