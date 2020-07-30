Главврач пермской больницы объяснил массовый уход врачей

Руководитель больницы обвинил в конфликте профсоюз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач центральной районной больницы в Нытве (Пермский край) Иван Катаев объяснил причину массового увольнения врачей из медучреждения. В беседе с корреспондентом URA.RU он отметил, что часть медработников покинула больницу в связи с выходом на пенсию, часть — в связи с переездом в другие регионы и страны.

«Кто-то уволился в связи выходом на пенсию, кто-то — в связи с переездом на новое место жительства. Есть медработники, которые уехали в том числе в Анапу, в Канаду. За этот же период (с ноября 2019 по июнь 2020 года — URA.RU) у нас принято 44 медработника, в том числе, 17 врачей», — рассказал Катаев.

По словам Катаева, «атмосфера в коллективе рабочая», а конфликт в медучреждении «активно бужирует» председатель профсоюза больницы Ольга Тимофеева в связи с личной неприязнью последней к руководителю нытвенской ЦРБ.

Возможной причиной конфликта медиков с главврачом больницы в Нытве стало то, что Катаев, возглавив медучреждение, «нашел в больнице кучу нарушений». Такую версию озвучил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Была проведена ревизия и оказалось, что в больнице отсутствует медицинское оборудование, которое числится на бумагах. Запахло громким скандалом, вот и поднялась вся эта буча», — пояснил источник. Агентство направило в пресс-службу минздрава запрос, попросив прокомментировать указанную информацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что из нытвенской больницы уволились десятки медиков. Причиной местный профсоюз назвал конфликт сотрудников медучреждения с руководителем больницы Иваном Коневым. В ситуацию вмешалась министр здравоохранения края Оксана Мелехова. Сейчас она разбирается в причинах случившегося.