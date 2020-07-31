Показания россиян не последовательны и противоречивы, сообщили в Минске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Задержанные в Белоруссии граждане России не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов. Об этом журналистам рассказал глава следственной группы Александр Агафонов.

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», — приводит ТАСС слова Агафонова.

По его словам, россияне уже допрошены следователем с участием защиты. Показания задержанных «не последовательны и противоречивы». Так, 11 человек сказали, что хотели лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию, а еще один затруднился ответить. Трое от дачи показаний отказались.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. Секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия усилит границу с Россией после задержания наемников. 31 июля президент России Владимир Путин обсудил произошедшее с Советом безопасности РФ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.