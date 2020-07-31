Путин обсудил задержание россиян в Белоруссии с Совбезом

Федеральные чиновники выразили надежду на освобождение граждан РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ по поводу задержания россиян в Белоруссии. Федеральные чиновники выразили надежду на освобождение граждан России.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — приводит заявление Кремля агентство RNS .

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь ведомства Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников и другие. Кроме задержания россиян, на совещании обсудили вопросы социально-экономической ситуации в России.

О задержании более 30 человек на юге Белоруссии стало известно в ночь на 29 июля. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и наемниками ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны, и потребовали объяснений. При этом Владимир Путин еще не обсуждал задержание россиян с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Одновременно в республики завели уголовные дела на блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Их всех подозревают в организации массовых беспорядков на территории страны.

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