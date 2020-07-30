Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о существовании ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев, URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

В Кремле не знают на каких основаниях задержали российских граждан в Белоруссии, которые по мнению Минска состоят в частной военной компании «Вагнер». Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях, которые могли бы стать причиной задержания. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии президентских выборов», — сказал Песков. По его словам, сейчас 33 россиянина задержаны, еще 200 находятся в розыске.

Как отметил Песков, у президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко пока не запланирован телефонный разговор, так существует множество других каналов связи между государствами и их может хватить, чтобы разобраться в ситуации с задержаниями. Несмотря на информацию о том, что часть задержанных имеет украинское гражданство и Киев требует их выдачи для суда, в Москве этих людей признают гражданами России.

По словам Пескова, в Кремле не знают о том, что задержанных считают участниками боев на Донбассе и в Сирии. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» не может существовать на территории России, так как такого понятия, как частная военная компания в законодательстве РФ нет.

На вопрос журналистов о том, что могли делать граждане России в одинаковой одежде на территории Белоруссии, пресс-секретарь президента ответил, что Кремль не может этого знать. «Россияне и белорусы спокойно ездят друг к другу. В России огромное число белорусских мужчин в характерной одежде, которые не употребляют. Но это не значит, что они занимаются чем-то противоправным», — объяснил Песков.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании 32 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер». Посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Белоруссии для обсуждения вопроса. В с задержаниями возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, передает «Национальная служба новостей». Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что данная ситуация является провокацией со стороны Запада, чтобы поссорить Белоруссию с Россией и дискредитировать РФ, сообщает агентство Nation News.

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